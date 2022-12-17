Взять себе самое денежное, остальное - в топку! Володина назвала главного любимчика судьбы 2023 года

Василиса Володина дала понять, что Раки имеют все шансы стать любимчиком Водяного Кролика. У рожденных под этим созвездием все будет складываться удачно. Главное - сконцентрироваться на чем-то одном. Им не желательно расплескивать энергию на мелочи, которые едва ли будут доходными.

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Тем, кто занимается бизнесом лучше всего сделать ставку на самое прибыльное. Остальные проекты пока откинуть. Те, кто служит по найму, должны выбрать самое «мощное» направление, от которого будет поступать стабильный заработок.

«Не стоит гнаться за всеми зайцами сразу, выбирайте одного, но самого упитанного», — добавила астролог.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, для Раков это самая позитивная пора, чтобы показать свои лучшие качества на службе с выгодной стороны. Можно задуматься о повышении и карьерном росте. Удача будет им сопутствовать во всех делах.