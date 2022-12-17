Взять себе самое денежное, остальное - в топку! Володина назвала главного любимчика судьбы

Василиса Володина дала понять, что Раки имеют все шансы стать любимчиком Водяного Кролика. У рожденных под этим созвездием все будет складываться удачно. Главное - сконцентрироваться на чем-то одном. Им не желательно расплескивать энергию на мелочи, которые едва ли будут доходными.

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Тем, кто занимается бизнесом лучше всего сделать ставку на самое прибыльное. Остальные проекты пока откинуть. Те, кто служит по найму, должны выбрать самое «мощное» направление, от которого будет поступать стабильный заработок.