Богатые расплатятся за бедных! Тамара Глоба предрекла, что будет с деньгами россиян в 2023 году

Тамара Глоба считает, 2023 год испытает всех на прочность. Этот период выдастся самым сложным. Даже 2021-й и 2022-й с пандемией, инфляцией и скачком валют не смогут тягаться с годом Водяного Кролика.
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Так, россияне должны быть готовы к тому, что в финансовом плане 2023 год будет отнюдь не покладистым. Уровень жизни простого населения придется поддерживать тем, кто обладает большими ресурсами. Вытягивать народ из нужды и трясины болота будут богачи. Именно они раскроют свои кошельки для нищих.
«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — добавила астролог.
По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец».