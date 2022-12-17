Богатые расплатятся за бедных! Тамара Глоба предрекла, что будет с деньгами россиян в 2023 году

Тамара Глоба считает, 2023 год испытает всех на прочность. Этот период выдастся самым сложным. Даже 2021-й и 2022-й с пандемией, инфляцией и скачком валют не смогут тягаться с годом Водяного Кролика.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, россияне должны быть готовы к тому, что в финансовом плане 2023 год будет отнюдь не покладистым. Уровень жизни простого населения придется поддерживать тем, кто обладает большими ресурсами. Вытягивать народ из нужды и трясины болота будут богачи. Именно они раскроют свои кошельки для нищих.