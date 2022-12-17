«Радостные новости»: астролог составила точный прогноз для всех знаков на 17 декабря

Составитель гороскопов Елена Мун отметила 17 декабря как положительный день.

Астролог рассказала, что в эту субботу всех знаков зодиака ждут приятные новости.

«Переговоры, телефонные звонки принесут успех и радость, а поездки – пользу. Деловые встречи лучше проводить в непринужденной, домашней обстановке. В этот день могут прийти долгожданные, радостные новости, ценные знакомства», – заявила Мун в беседе с vnimanie.pro.