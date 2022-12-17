Наплачемся! Тамара Глоба разъяснила, чем проверочный 2023 год будет отличаться от двух предыдущих лет

Тамара Глоба в свежем прогнозе дала понять, что год Водяного Кролика заготовил много сюрпризов не только для россиян, но и для всего мира в целом. Обстановка будет только накаляться! При этом жесткие события сегодняшнего дня будут иметь позитивные последствия в будущем. Устав от треволнений, многие захотят объединиться всем миром, построить отношения на дружественной и открытой основе.

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2023 год обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет. Этот период станет своего рода проверкой для многих. Главное, как выразилась астролог, сохранить в год Водяного Кролика тот хрупкий мир, который есть еще в 2022-м. Тамара Глоба опасается того, как бы все не треснуло. Кроме того, пандемия, по мнению астролога, итак оттянула все те процессы, которые сейчас наблюдаются на мировой арене. Таким образом 2021-й дал ту самую передышку, которая была необходима. События же двух прошедших лет не идут ни в какое сравнение с тем, что будет в год Водяного Кролика. К всеобщим бедам в мировом плане добавятся еще и природные катаклизмы - землетрясения и наводнения. Возможна вспышка болезней и появление вирусов.