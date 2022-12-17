Подомнут везение под себя! Три знака зодиака, которым благоволит судьба на неделе с 19 по 25 декабря

Астролог сайта Teleprogramma.pro дала четкий прогноз для трех знаков зодиака - везунчиков, которым будут благоволить небесные светила на неделе с 19 по 25 декабря. Им во всем будет сопутствовать успех.
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Для Овнов эта неделя станет хорошим периодом, когда им удается многое. Рожденным под этим созвездием словно благоволит сама судьба и направляет к ним тех людей, которые готовы помочь, поддержать или дать подсказку. Овнам стоит использовать это время максимально продуктивно. Особенно успешны они будут в делах, связанных с поездками и путешествиями, кто-то даже может затеять переезд с места на место.
Перед Львами в этот период откроются большие возможности в самых разнообразных сферах. И тут в силу вступают два противоборствующих влияния. Те, кто относятся к этому созвездию станут более собранными - стоит начать уважать дисциплину и взять все под чуткий контроль. С другой стороны - в отношениях с людьми атмосфера может накалиться. Главное - не отказаться от части возможностей, поддавшись своим страхам и эмоциям. Поможет собранность.
Самыми удачливыми станут Скорпионы. Рожденные под этим созвездием настолько бесподобны, что во всей этой атмосфере конфликтности и неразберихи способны налаживать очень даже работающие отношения и в любовной сфере, и в деловой.
Совет: не стоит хвастаться перед теми, у кого итак ничего не получается. И тогда им точно удасться остаться при выигрыше.