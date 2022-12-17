Подомнут везение под себя! Три знака зодиака, которым благоволит судьба на неделе с 19 по 25 декабря

Астролог сайта Teleprogramma.pro дала четкий прогноз для трех знаков зодиака - везунчиков, которым будут благоволить небесные светила на неделе с 19 по 25 декабря. Им во всем будет сопутствовать успех.

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Для Овнов эта неделя станет хорошим периодом, когда им удается многое. Рожденным под этим созвездием словно благоволит сама судьба и направляет к ним тех людей, которые готовы помочь, поддержать или дать подсказку. Овнам стоит использовать это время максимально продуктивно. Особенно успешны они будут в делах, связанных с поездками и путешествиями, кто-то даже может затеять переезд с места на место.