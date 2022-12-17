Вспомнить о здоровье, с деньгами - холодный рассудок: гороскоп Козерогов на неделю с 19 по 25 декабря

Астролог сайта Teleprogramma.pro поделилась гороскопом для Козерогов на неделю с 19 по 25 декабря. Что ждет рожденных под этим созвездием? Так, им стоит поберечь здоровье, благоразумно распоряжаться финансами и обратить внимание на полезные знакомства.

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Для Козерогов пришло время пожинать плоды прошлых действий. Если у них все хорошо – значит, они весь месяц делали все правильно. Если что-то пошло не так – увы… Однако вторая половина недели даст шанс все исправить.

Любовь

В любви все неплохо. Новые знакомства, развитие уже имеющихся отношений, внимание противоположного пола… А если этого не наблюдается – значит, не очень-то Козерогам и хотелось.

Финансы

Все, что касается денег - тут могут быть сюрпризы, и не всегда приятные. Козероги форс-мажоров не любят. Без паники. Им стоит сохранять спокойствие и холодный рассудок. В таком случае, они со всем справятся.

Здоровье

В спешке выбежать без шапки, забыть позавтракать, отложить сон до лучших времен… Понятно, сейчас времени не хватает, но это не повод вести себя неразумно. Козерогам стоит соблюдать правила и режим.