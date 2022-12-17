Расклад по годам рождения: Володина назвала денежных везунчиков, чьи доходы пойдут ввысь в 2023 году

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Им будет во всем сопутствовать удача.

Василиса Володина дала четкий денежный прогноз на год Водяного Кролика, составив список по годам рождения. Так, астролог выделила тех денежных везунчиков, чьи доходы в ближайшее время могут взлететь ввысь, благодаря окружающим обстоятельствам.

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Этим людям жизнь с ее политической, экономической, рыночной и иной обстановкой только на пользу. Для них в 2023 году Вселенная распахнет широкое поле «ситуационных возможностей». Кто они счастливчики, которые имеют все шансы стать еще богаче?

Это люди с годом рождения: 1952, 1954-55,  1958, 1964, 1966-67,  1969-70, 1976, 1978-79, 1981-82, 1987-88, 1990, 1993, 1999-2000, 2002 - планета Плутон пытается окружить Юпитер их гороскопа любовью и заботой.

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