Расклад по годам рождения: Володина назвала денежных везунчиков, чьи доходы пойдут ввысь в 2023 году

Василиса Володина дала четкий денежный прогноз на год Водяного Кролика, составив список по годам рождения. Так, астролог выделила тех денежных везунчиков, чьи доходы в ближайшее время могут взлететь ввысь, благодаря окружающим обстоятельствам.

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Этим людям жизнь с ее политической, экономической, рыночной и иной обстановкой только на пользу. Для них в 2023 году Вселенная распахнет широкое поле «ситуационных возможностей». Кто они счастливчики, которые имеют все шансы стать еще богаче?

Это люди с годом рождения: 1952, 1954-55, 1958, 1964, 1966-67, 1969-70, 1976, 1978-79, 1981-82, 1987-88, 1990, 1993, 1999-2000, 2002 - планета Плутон пытается окружить Юпитер их гороскопа любовью и заботой.