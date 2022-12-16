Астролог поделилась, каким знакам и в каком возрасте стоит создавать семью

Стало известно, во сколько выходить замуж и жениться представителям разных стихий.
Астролог отметила, что двум водным знакам и одному представителю воздушной стихии стоит задуматься о создании семьи в возрасте 23-25 лет. Речь идет о Раках, Рыбах и Весах. Причина раннего брака у этих знаков заключается в острой потребности поддержки и заботы.
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А вот Овны, Львы и Скорпионы осмеливаются на брак только после 30. Так как у этих знаков карьера на первом месте.
Что касается Тельцов, Дев и Козерогов, им стоит идти в ЗАГС в возрасте от 25 до 30 лет. А Стрельцам удастся создать крепкую семью после 35 лет. До этого времени они будут укрощать свой строптивый характер.
Близнецы и Водолеи находят своего человека позже всех, около 36 лет. Об этом заявила астролог Назия Конде в беседе с horoscopes.rambler.ru.
Напомним, ранее астрологи назвали три знака, которые могут потерять любимых в следующем году.