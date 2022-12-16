«Приведет к конфликтам в отношениях»: астрологи предупредили несколько знаков

По словам астрологов, Скорпионам предстоит решить проблему. При этом от нее не удастся ибавиться в одиночку. В связи с этим не нужно рушить связь с близкими:

«Есть вероятность, что любимый человек раскроет какую-то тайну. Но не стоит спешить расставаться, время расставит все по местам».