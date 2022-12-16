«Приведет к конфликтам в отношениях»: астрологи предупредили эти знаки

Стало известно, кому астрологи предрекли в следующем году ссоры и расставания с любимыми.
Оказалось, Водолеи, Скорпионы и Весы могут потерять близких.
«Избегать споров и любых разногласий звезды советуют Водолеям. Именно в этот период конфликты приобретут неожиданный поворот и могут затянуться на длительное время. Особенно тяжелыми могут оказаться проблемы в личной жизни».
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По словам астрологов, Скорпионам предстоит решить проблему. При этом от нее не удастся ибавиться в одиночку. В связи с этим не нужно рушить связь с близкими:
«Есть вероятность, что любимый человек раскроет какую-то тайну. Но не стоит спешить расставаться, время расставит все по местам».
«Излишняя подозрительность приведет к конфликтам в отношениях. Именно поэтому не стоит давать ходу мрачным мыслям, они вряд ли принесут пользу», — предупредили Весов в ussurmedia.ru
Напомним, ранее астрологи назвали самых счастливых людей в следующем году.