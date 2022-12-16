Володина назвала даты рождения людей, на которых свалятся баснословные деньги

Астролог Василиса Володина назвала две даты рождения людей, которых ждет ошеломительный финансовый успех. Речь идет о следующих годах: кто родился летом 1964-го года или начале 1965-го.

«У этих людей Уран соединяется с Юпитером и дает возможность невиданно большие деньги заработать при помощи новых технологий», - заявила она.

При этом Володина отметила, даже, если у вас не случилось именно такого гороскопа, все равно время от времени Уран может благотворно действовать на ваш Юпитер и обеспечивать такие финансово-технические возможности.

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