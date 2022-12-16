Расписала по годам! Володина назвала главных неудачников ближайших месяцев

Астролог Василиса Володина заявила, что у некоторых людей в ближайшие месяцы будут серьезные проблемы с деньгами.

«Люди таких годов рождения, как 1952, 1954-55, 1958, 1964, 1966-67, 1969-70, 1976, 1978-79, 1981-82, 1987-88, 1990, 1993, 1999-2000, 2002 могут оказаться в числе тех, у кого Плутон не жалует Юпитер в 2023 году», - заявила она.

А это сигнал того, что «кровные», по словам астролога, в течение года очень зависят от общей политической обстановки в мире и стране. Например, курс валют «колебнулся», банковские условия изменились – вы это чувствуете на себе первым.

Или инфляция скакнула именно на комплектующие в вашем бизнесе. Или ввели санкции и именно ваша отрасль переживает сокращение.

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