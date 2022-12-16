Василиса Володина дала подсказку, каким подаркам будут рады все знаки зодиака на Новый год

Василиса Володина в своем Telegram-канале оставила подсказку, какими подарками можно порадовать знаки зодиака, если обратиться к тому, что им действительно ближе по душе.
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«Уже готовите подарочки для близких? Ничего не приходит на ум? Подсказываю, как выбирать!» — поделилась астролог.
С Овном нужно учесть главную идею его жизни, Льву дарите что-то дорогое, Стрельцу — большое, Козерогу — серьезное, Раку — уютное, Весам — красивое, а Близнецам — забавное. Со Скорпионом и Водолеем не угадаешь. Телец будет рад подарку, который сделает его жизнь комфортнее. Подарок для Девы должен учитывать состояние здоровья, а подарок для Рыб — настроение.