Детальный расклад по годам рождения: Володина назвала тех, кто не в ладах с деньгами в год Кролика

Василиса Володина в свежем прогнозе в своем Telegram-канале дала детальный расклад по годам рождения тех, кто рискует в 2023-м столкнуться с финансовыми проблемами.
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Речь идет о тех, кто родился: 1950, 1955-56, 1958-59, 1962, 1970, 1974, 1979, 1982, 1985-86, 1991, 1994, 1997-98, 2003 — у них возможны внезапные финансовые траты, встряски, отказы в тех деньгах, на которые они очень рассчитывали
Что касается людей с годом рождения: 1953-54, 1956-57, 1960, 1965-66, 1968-69, 1972, 1977-78, 1980, 1983-1984, 1989, 1992, 1995 — им нужно с осторожностью относиться к деньгам. У них возможны внезапные финансовые траты, встряски, отказы в тех деньгах, на которые они очень рассчитывали.
«Это люди, у которых в течение года Нептун может затронуть планету денег, Юпитер, недобрым своим лучом. А Нептун — великий обманщик, и всегда дает не то, что ожидаешь», — добавила астролог.