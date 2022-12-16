Избегать разборок, потрудиться в одиночку! Волнующий прогноз для всех знаков зодиака на 16 декабря

Всем знакам зодиака отоспаться в норке. Фото: Global Look Press

День выдастся сложным.

Астролог Елена Мун составила точный прогноз для всех знаков зодиака на пятницу, 16 декабря. Этот день выдастся непростым, но весьма важным. Лучше всего воздержаться от решения наболевших вопросов в коллективе: прийти к соглашению и примирению сторон будет сложно.

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В эту пятницу стоит поработать в одиночку: так продуктивность многократно возрастет. Возможна перестройка привычного рабочего процесса, внедрение новых идей.

«Хороший период для наведения порядка в делах, работы над ошибками, выявления и устранения слабых мест в бизнесе», — добавила астролог.

По материалам vnimanie.pro.

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