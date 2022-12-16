Избегать разборок, потрудиться в одиночку! Волнующий прогноз для всех знаков зодиака на 16 декабря

Астролог Елена Мун составила точный прогноз для всех знаков зодиака на пятницу, 16 декабря. Этот день выдастся непростым, но весьма важным. Лучше всего воздержаться от решения наболевших вопросов в коллективе: прийти к соглашению и примирению сторон будет сложно.