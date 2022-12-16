Дорога, траты, измены — ходячая угроза! Глоба назвала три знака зодиака, которые могут натворить бед в декабре

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые в декабре должны быть более чуткими и внимательными к своим делам. Иначе Вселенная может их проучить. Рожденным под этими созвездиями не стоит полагаться на волю судьбы и плыть по течению. С какой угрозой могут столкнуться представители избранного зодиакального круга под финал года.

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Овнам декабрь принесет значительные перемены. Рожденные под этим созвездием почувствуют себя наиболее свободными. Успех будет благоволить им вдали от дома, но там же может поджидать и опасность. Овнов ждут знакомства в поездках. Есть опасность измен и чрезмерных увлечений, которые могут стоит им привычных отношений.

В третьей декаде месяцы Овны должны быть еще более внимательными: вокруг будут происходить важные перемены. День, который касается периода вокруг зимнего солнцестояния, может принести события и в минусе, и в плюсе. Они касаются перемен в карьере, целей и новых возможностей.