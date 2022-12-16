Как Львы станут богачами: уже в декабре Глоба предрекла нежданное счастье

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Львам судьба дает дорогу в светлые и очень приятные путешествия, так что если есть возможность, нужно отправляться в путь! Кроме того, звезды благоприятствуют общению с родными и друзьями. Застолья с ними вы запомните надолго!

Многих Львов также порадует и тот факт, что декабрь отнюдь не обещает быть бедным — и это при внушительных тратах перед Новым годом!

Лев увидит новые возможности заработка в декабре и воспользуется ими успешно!