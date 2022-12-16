Близнецы встретят деньги в Интернете, на Дев они сами упадут: к кому как придет богатство — Володина предрекла

Василиса Володина подсказала людям, как на них может свалиться богатство в 2023 году. Чтобы воспользоваться предсказанием астролога, нужно держать ухо востро, ведь денежки могут оказаться совсем близко!
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Овны могут стать богачами, если проявят большую уверенность в собственных силах. Кроме того, немалую роль может сыграть новый дорогой костюм.
Тельцы поймают денежный поток через тайные государственные заказы. Близнецы разглядят источник дохода посредством Интернета. Раки поднимутся по карьерной лестнице на собственной работе.
Львы увидят перспективы для заработка за границей. Девы получат наследство и заработают на баковских вкладах.
Весы подсмотрят отличную идею для получения денег у других. Скорпионы разбогатеют через усердный труд, Стрельцы — через хороший отдых, Козероги — после продажи квартиры, Водолеи — после того, как упадут на грудь соседу, Рыбы — выгодно вложив свои накопления.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».