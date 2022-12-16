Петля ретроградности: Володина посоветовала всем срочно доделать дела — почему

Это непростой день из-за особенного расположения планет, но пока он дает нам возможности осуществить задуманное. Вскоре ретроградность может наложить отпечаток на умы людские и поведение тех, кто рядом.

«Меркурий уже начал закручивать петлю ретроградности, хотя еще не повернул. До 29-го есть еще две недели, успевайте доделать необходимое перед трехнедельной пробуксовкой», — поведала Василиса Володина.