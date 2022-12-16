«События тянутся почти год»: Глоба рассказала, что станет с мировыми конфликтами

Тамара Глоба по расположению планет постаралась определить, что станет с человеческим обществом в ближайшем будущем.

Как отметила астролог, воинственный Марс продолжит свое яростное влияние на людей. И, увы, окончания конфликтов она не узрела. Напротив, заметила обострение противостояния.

«События, которые тянутся почти год, никуда не уходят. Но к концу года они сконцентрируются», - сказала Глоба.

Спокойно будет более-менее только во второй декаде декабря, в третьей начнется очередной всплеск бед. Она предсказала проблемы, связанные с энергией, вирусными и иными заболеваниями, которые «заставят думать о будущем». Беды затронут все сферы жизни, негативно скажутся на экономике и даже личной жизни.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.