С 17 декабря! Володина назвала цвет, который принесет удачу — загадываем желание

Астролог Василиса Володина назвала цвет, который с 17 по 25 декабря будет приносить удачу.

«Эти дни окрашены в цвета от оливкового до цвета яблок Грэнни (есть такой, представляете). Ну или, может быть, этот оттенок называется «пыльная мята» или что-то в этом роде», — заявила она.

Астролог добавила, что на ее цветовой палитре такое положение Венеры, как сейчас соответствует вот таким нежно-зеленоватым и слегка припыленным оттенкам.

«Трепещите, мастера маникюра, будет массовый спрос. А помимо маникюра, носим в одежде и надеемся на лучшее. Замечаем на других и загадываем желания», — добавила Володина.

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