«Великий обманщик!»: Володина назвала даты рождения людей, которым не везет с деньгами

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым нужно относиться к деньгам с осторожностью. Речь идет о таких годах как 1953-54, 1956-57, 1960, 1965-66, 1968-69, 1972, 1977-78, 1980, 1983-1984, 1989, 1992, 1995.

«Это люди, у которых в течение года Нептун может затронуть планету денег, Юпитер, недобрым своим лучом. А Нептун — великий обманщик, и всегда дает не то, что ожидаешь», — заявила она.

Володина также отметила, что людям, рожденным в эти годы, прежде всего требуется более рационально планировать все финансовые операции и денежные дела в течение года.

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