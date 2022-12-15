Наведут шорох на исходе 2022-го! Глоба предрекла появление новых вождей, которые натворят дел

Тамара Глоба поделилась предзнаменованиями. Астролог напомнила, что 2023-й — это год Марса. Год требования силы, год, который нуждается в человеческой энергии, поэтому нужно быть готовым. Концентрировать внимание на том, что происходит вокруг. Что делать? В первую очередь, поддерживать интеллектуальный уровень и заниматься спортом.

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Главный переполох ожидается в третьей декаде декабря. В это время человечеству предстоит познать обострение той ситуации, которую мы наблюдаем в мире. Так, на исходе 2022 года, в конце месяца, астролог советует присмотреться к новым лицам, вождям и лидерам на мировой политической арене. Они наведут шороха и натворят дел, которые придется расхлебывать. Есть вероятность того, что будет подписан ряд важных документов, которые повлияют на дальнейшую стратегию. Эти решения могут оказаться поспешными и необдуманными.

Также декабрь снова напомнит о вирусах и болезнях. Дальняя дорога также может таить в себе опасность. Бдительность надо соблюдать и в начале января.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы