Тамара Глоба назвала знак зодиака — фаворита, у которого все будет в изобилии в декабре

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который станет фаворитом декабря. О ком речь? И это Стрельцы. Рожденных под этим созвездием Вселенная поддержит во всех начинаниях. Им во всем будет сопутствовать успех.

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Так, вторая неделя декабря и последующий период принесет Стрельцам успех в финансовых вопросах, будут вложения, возможность заработков и приобретения. Главное — в середине и в конце месяца не спустить все до копейки на подарки. Так как третья декада месяца кроме заработков принесет возможность отдыха, праздников и хорошей компании, любви и дел.