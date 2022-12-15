Заработок, любовь, богатства - все и сразу! Глоба назвала знак зодиака - баловня судьбы в декабре

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который возьмет свое в декабре. О ком речь? И это Тельцы. Первый зимний месяц принесет события, которые потребуют много средств на то, чтобы преуспеть в делах. Возможны траты на подарки, личные дела и вложения.

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Зато дороги в середине декабря могут быть довольно удачными. Те перемены, которые планируют Тельцы, начиная со второй декады декабря, принесут успех в личных делах, а также в поездах. Появится возможность заработка, а значит и отложить на счет. Если не тратить деньги на пустяки, они будут в сохранности. Успех будет сопутствовать во многих делах.

«Новые знакомства, приятные встречи, интересные компании, творческий и личный успех. Возможности заработков, покупок и вложений», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба.