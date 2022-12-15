«Не отвергайте!»: Володина рассказала, как Водолеям и Рыбам умножить свои зарплаты

Астролог Василиса Володина заявила, что в 2023 году Водолеи смогут отлично зарабатывать на своих знакомствах. Полезными, по ее словам, в денежном плане могут оказаться не только какие-то влиятельные приятели, но и ваши братья-сестры, коллеги по работе и даже соседи.

«Где-то скидки? Или пустует прекрасная вакансия? Или гуляет заказчик, не тронутый вашими конкурентами? Они подскажут, и ... вы знаете, то нужно делать!» - заявила она.

А Рыбам, по словам Володиной, нужно использовать уже накопленные средства, чтобы заработать еще больше.

«Например, отложенные деньги положить в банк под какой-никакой процент. Или сделать грамотные инвестиции», - добавила астролог.

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