Конец декабря - накал опасности! Тамара Глоба дала объективный прогноз на конец года

Тамара Глоба дала понять, что декабрь впитает в себя все события года. Но высшие силы даруют мечты и планы на лучшее будущее, которое ждет впереди. Если первая половина месяца - идеальный период для реализации честолюбивых планов, шагов вперед и вверх, то вторая часть - тревожна.

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Декабрь продолжает тенденцию осени - это период противостояния Марса. События, которые тянутся почти год никуда не уходят. Но к концу месяца они сконцентрируются. Этот период, в том числе и начало января 2023 года, будет нести опасность. Нужно проявлять максимальную осторожность на дорогах. Это время не подходит для путешествий и дальний поездок.

«Стрелец - это знак, который связан с дальней дорогой, дальними планами, событиями, которые сочетают в себе очень много и в политике, и в бизнесе, и в личной жизни. Это знак целеустремленных людей. Мечты о любви, об идеалах свойственны людям этого знака. Стрелец отличается своей мудростью», - добавила астролог.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба.