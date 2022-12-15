«Долой рутину!»: как озолотятся в 2023 году Стрельцы и Козероги - советы Володиной

Астролог Василиса Володина составила денежный гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год. Стрельцы, по ее словам, наконец, сбросят рутину и сделают первый шаг к хорошим заработкам.

«Подумайте о том, чем еще никогда не зарабатывали, как о возможном источнике дохода. Наверняка у вас есть то, что вы любите делать без всякой оплаты - хобби, увлечения - все несет подлинную радость жизни. Пришло время монетизировать свои увлечения», - заявила она.

А Козерогам, отмечает астролог, повезет в год Кролика на удаленной работе.

«У Козерогов в течение ближайших месяцев растут возможности зарабатывать, не выходя из собственного дома - например, работать удаленно или вести бизнес прямо в квартире», - добавила Володина.

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