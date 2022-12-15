Володина назвала знак зодиака, который будет работать в 2023 году как проклятый

Астролог Василиса Володина заявила, что Скорпионам в 2023 году придется старательно и усердно работать в 2023 году. И тогда, по ее словам, их ждет денежное обогащение.

«Один из способов больше зарабатывать для вас сейчас — это взять на себя больше работы. Все просто! Покажите руководству, что готовы к большей ответственности и большим заработкам. Например, готовы еще быть и учителем для подрастающей профессиональной смены, и тренером для тех коллег, кто в этом нуждается», — посоветовала астролог.

Володина также уточнила, что именно Скорпионам в 2023 году Юпитер поможет озолотиться в сфере торговли или в связи с домашними животными.

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