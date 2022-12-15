На чем сорвут денежный куш Львы и Девы в 2023 году — предупреждение Володиной

Известный астролог Василиса Володина заявила, что Львы в год Кролика смогут обогатиться за границей. По ее словам, представителям этого созвездия несказанно повезет, если они устроятся в иностранные компании.

«Не всякому Льву в течение года предстоят суды, но бояться их точно не надо — для вас повышена вероятность юридических дел и судебных разбирательств с хорошей финансовой отдачей», — добавила она.

А для Дев, по словам Володиной, открывается Клондайк чужих денег — возможность использовать себе на благо чьи-то ресурсы.

«Это могут быть деньги инвесторов, которые с радостью вкладывают в ваш бизнес. Или увеличение дохода у мужа-жены, что тоже очень радует. Появление особенных возможностей у бизнес-партнера», — отметила астролог.

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