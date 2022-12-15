Взволнуют дела сердечные! Какие тревоги окутают Козерогов с 15 по 31 декабря

Астролог Галина Краснопевцева поделилась гороскопом для всех знаков зодиака с 15 по 31 декабря. Так, вторая половина месяца станет для Козерогов периодом душевных метаний. Некоторые представители этого зодиакального круга полностью растворятся в сердечных делах. На первом месте окажутся моменты, которые будут связаны с чувствами, второй половинкой, семьей и знакомствами.

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«Козерогов ожидает часть месяца, полная сердечных переживаний. Тема отношений станет основной на предстоящий декабрь. Вы будете притягивать шансы на исполнение желаний. Физически Козероги будут ощущать себя способными свернуть горы», — добавила астролог.

По материалам 7days.