По карьерной лестнице протолкнут коллеги: главный успех Весов с 15 по 31 декабря — удача идет лавиной

Астролог Галина Краснопевцева поделилась гороскопом для всех знаков зодиака с 15 по 31 декабря. Главными везунчиками станут Весы. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на поддержку небесных светил. Их ждет карьерный рост, причем опереться Весы смогут на коллег. Главное — собранность и выдержка.

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»В личной жизни для Весов пришла пора отдаться чувствам, отбросив рациональность. Ожидаются успехи в продвижении по карьерной лестнице благодаря поддержке коллег. Во второй половине месяца вам захочется внешних трансформаций», — добавила астролог.

По материалам 7days.