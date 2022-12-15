Быть готовым! Близнецы попадут в вихрь перемен с 15 по 31 декабря — что будет

Астролог Галина Краснопевцева дала прогноз для всех знаков зодиака с 15 по 31 декабря. Так, Близнецам нужно быть готовым к трансформации. Первый зимний месяц будет щедрым на сюрпризы. Многие мечты, рожденных под этим созвездием, сбудутся.