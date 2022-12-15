Быть готовым! Близнецы попадут в вихрь перемен с 15 по 31 декабря — что будет

Что ждет Близнецов с середины декабря. Фото: Global Look Press

Середина месяца окажется бурной и щедрой на сюрпризы.

Астролог Галина Краснопевцева дала прогноз для всех знаков зодиака с 15 по 31 декабря. Так, Близнецам нужно быть готовым к трансформации. Первый зимний месяц будет щедрым на сюрпризы. Многие мечты, рожденных под этим созвездием, сбудутся.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Свободным представителям знака декабрь обещает знакомства с интересными и неординарными личностями. Важно сохранять креативность. Вторая часть месяца принесет глобальные перемены в жизнь Близнецов», — добавила астролог.

По материалам 7days.

Читайте также