Начальство оценит, а финансы упрочат положения: что ждет Тельцов с 15 по 31 декабря

Астролог Галина Краснопевцева поделилась гороскопом для всех знаков зодиака с 15 по 31 декабря. Она оставила предупреждение Тельцам.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Рожденным под этим созвездием в конце декабря не стоит надеяться на окружающих. Удача будет сопутствовать тем, кто сам готов приложить старания. Возможностей для осуществления задуманных целей будет предостаточно.
Успешное время и для карьеры, по службе ожидается процветание. При этом важен рациональный подход к финансам.
По материалам 7days.