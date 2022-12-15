Начальство оценит, а финансы упрочат положения: что ждет Тельцов с 15 по 31 декабря

Что ждет Тельцов с середины декабря. Фото: Global Look Press

Деньги буду литься рекой.

Астролог Галина Краснопевцева поделилась гороскопом для всех знаков зодиака с 15 по 31 декабря. Она оставила предупреждение Тельцам.

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Рожденным под этим созвездием в конце декабря не стоит надеяться на окружающих. Удача будет сопутствовать тем, кто сам готов приложить старания. Возможностей для осуществления задуманных целей будет предостаточно. 

Успешное время и для карьеры, по службе ожидается процветание. При этом важен рациональный подход к финансам.

По материалам 7days.

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