Пробуждаем эмпатию к ближнему! Василиса Володина озвучила умиротворяющий прогноз на 15 декабря

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на текущую неделю, дав понять, что она будет спорной. Войти в зону комфорта пока не получится, однако многие ощутят некоторое подобие нормализации.

Два главных влияния недели, которые тянут в разные стороны, описываются аспектами к Солнцу. Секстиль от Сатурна в Водолее и квадрат от Нептуна в Рыбах. Одновременно будет хотеться собраться и расслабиться, наладить свой режим и впасть в спячку, взяться за сложные дела и отпустить все стрессовые ситуации.