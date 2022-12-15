Пробуждаем эмпатию к ближнему! Василиса Володина озвучила умиротворяющий прогноз на 15 декабря

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на текущую неделю, дав понять, что она будет спорной. Войти в зону комфорта пока не получится, однако многие ощутят некоторое подобие нормализации.
Два главных влияния недели, которые тянут в разные стороны, описываются аспектами к Солнцу. Секстиль от Сатурна в Водолее и квадрат от Нептуна в Рыбах. Одновременно будет хотеться собраться и расслабиться, наладить свой режим и впасть в спячку, взяться за сложные дела и отпустить все стрессовые ситуации.
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Какими событиями ознаменуются четверг, 15 декабря. Сегодня развиваем музыкальность, если ее нет. Или используем этот дар, если он уже с вами.
«А вместе с музыкальностью тренируем образное мышление, воображение, фантазию, эмпатию к ближнему», — добавила астролог.