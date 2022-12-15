2023, 2024 и 2026 год - что ждет Россию? Тамара Глоба заглянула в будущее

В таком стрессе все будут прибывать значительный отрезок времени. И только через 2-2,5 года наступит тот период, когда все будет вставать на свои места. В 2023 году россиянам будет сложно путешествовать. Многие страны закроют свои границы. Однако события сегодняшнего дня в будущем приведут к тому, что когда-то казалось маловероятным и нереалистичным. Мир полностью поменяется, по большому счету изменится абсолютно все - экономика, психология и цивилизации. Появятся новые финансовые потоки.

Пока же все захлопнулись в себе и эта тенденция продлится вплоть до 2024-го. Этот год, как и предыдущий, будет нести отголоски тех проблем и препятствий, с которыми сталкивался народ. Но уже с его середины ограничения, связанные с поездками, смягчатся.

«И только с 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру на дружественной основе», — поделилась своим прогнозом Тамара Глоба.

Астролог не сомневается, что в конечном итоге визы исчезнут, а государства будут положительно настроены по отношению друг к другу.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»