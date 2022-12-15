2023, 2024 и 2026 год - что ждет Россию? Тамара Глоба заглянула в будущее

Тамара Глоба заглянула в ближайшее будущее, воспользовавшись астрологическими методами. Она дала четкий расклад на 2023, 2024 и 2026 год, выделив самые важные моменты. Так, год Водяного Кролика станет самым тяжелым за последнюю тройку лет. На его фоне даже пандемийный 2021-й и кризисный 2022-й будут ощущаться, как разминочные. Сложно будет по всем фронтам. Ждать мягкого решения всех бед и споров в 2023 году не приходится, скорее наоборот. Год Водяного Кролика испытает всех на прочность. Особенно этого касается финансовой стороны. Богатым придется воспользоваться своими активами, чтобы уравновесить жизнь людей. Иными словами их деньги вытянут народ из трясины бедности и нужды.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
В таком стрессе все будут прибывать значительный отрезок времени. И только через 2-2,5 года наступит тот период, когда все будет вставать на свои места. В 2023 году россиянам будет сложно путешествовать. Многие страны закроют свои границы. Однако события сегодняшнего дня в будущем приведут к тому, что когда-то казалось маловероятным и нереалистичным. Мир полностью поменяется, по большому счету изменится абсолютно все - экономика, психология и цивилизации. Появятся новые финансовые потоки.
Пока же все захлопнулись в себе и эта тенденция продлится вплоть до 2024-го. Этот год, как и предыдущий, будет нести отголоски тех проблем и препятствий, с которыми сталкивался народ. Но уже с его середины ограничения, связанные с поездками, смягчатся.
«И только с 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру на дружественной основе», — поделилась своим прогнозом Тамара Глоба.
Астролог не сомневается, что в конечном итоге визы исчезнут, а государства будут положительно настроены по отношению друг к другу.
По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»