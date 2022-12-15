Расклад по годам рождения! Володина обозначила тех, кого ждут встряски и откаты в деньгах в 2023 году

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Итак, о тех, кому нужно отнестись к теме финансов с осторожностью.

Сюда относятся люди таких годов рождения: 1950, 1955–56, 1958–59, 1962, 1970, 1974, 1979, 1982, 1985–86, 1991, 1994, 1997–98, 2003.

Это те, у кого в течение года Уран может делать напряженные аспекты к Юпитеру. На этот фоне возможны внезапные финансовые траты, встряски, отказы в тех деньгах, на которые они очень рассчитывали. А в 2023 году у них появятся обстоятельства, которые заставят их тратить больше.