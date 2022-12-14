Вот это счастье! Володина привела список денежных везунчиков 2023 года

Василиса Володина привела огромный список дат рождения людей, которым повезет с деньгами в год Черного Водяного Кролика. Перечень огромный, поэтому мы приведем лишь часть.
- 22.01.1985 – 25.01.1985
- 9.02.1986 – 11.02.1986
- 28.04.1986 – 2.05.1986
- 17.05.1986 – 18.05.1986
- 4.06.1986 – 5.06.1986
- 20.06.1986 – 21.06.1986
- 11.07.1986 – 12.07.1986
- 20.08.1986 – 21.08.1986
- 21.09.1986 – 22.09.1986
- 14.12.1986 – 15.12.1986
- 25.12.1986 – 26.12.1986
- 27.12.1986 – 6.01.1987
- 23.01.1987 – 24.01.1987
- 27.01.1987 – 28.01.1987
- 2.02.1987 – 5.02.1987
- 7.02.1987 – 13.02.1987
- 23.02.1987 – 24.02.1987
- 28.02.1987 – 1.03.1987
- 3.05.1987 – 4.05.1987
- 10.05.1987 – 11.05.1987
- 14.05.1987 – 15.05.1987
- 30.05.1987 – 31.05.1987
Володина утверждает, что если вы нашли в этом списке дату вашего рождения, то в 2023 году вам будет проще заработать деньги. Удача будет на вашей стороне.
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