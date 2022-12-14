Вот это счастье! Володина привела список денежных везунчиков 2023 года

Василиса Володина привела огромный список дат рождения людей, которым повезет с деньгами в год Черного Водяного Кролика. Перечень огромный, поэтому мы приведем лишь часть.

22.01.1985 – 25.01.1985

9.02.1986 – 11.02.1986

28.04.1986 – 2.05.1986

17.05.1986 – 18.05.1986

4.06.1986 – 5.06.1986

20.06.1986 – 21.06.1986

11.07.1986 – 12.07.1986

20.08.1986 – 21.08.1986

21.09.1986 – 22.09.1986

14.12.1986 – 15.12.1986

25.12.1986 – 26.12.1986

27.12.1986 – 6.01.1987

23.01.1987 – 24.01.1987

27.01.1987 – 28.01.1987

2.02.1987 – 5.02.1987

7.02.1987 – 13.02.1987

23.02.1987 – 24.02.1987

28.02.1987 – 1.03.1987

3.05.1987 – 4.05.1987

10.05.1987 – 11.05.1987

14.05.1987 – 15.05.1987

30.05.1987 – 31.05.1987

Володина утверждает, что если вы нашли в этом списке дату вашего рождения, то в 2023 году вам будет проще заработать деньги. Удача будет на вашей стороне.

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