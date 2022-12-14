«Траты, встряски, проблемы»: Володина назвала самые неудачные даты рождения

Астролог Василиса Володина привела даты рождения людей, у которых в течение 2023 года Уран может делать напряженные аспекты к Юпитеру. Речь идет о следующих числах: 1950, 1955-56, 1958-59, 1962, 1970, 1974, 1979, 1982, 1985-86, 1991, 1994, 1997-98, 2003.

«У них возможны внезапные финансовые траты, встряски, отказы в тех деньгах, на которые они очень рассчитывали. Они склонные спускать деньги на ветер самостоятельно или в течение 2023 года в их жизни будут появляться обстоятельства, заставляющие тратить больше, чем хотелось бы», - заявила она.

Например, потекла крыша дома или поехал в отпуск и все там потратил.

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