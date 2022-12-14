Не упустите шанс! Володина назвала баловней судьбы с 26 апреля по 15 мая

Известный астролог Василиса Володина заявила, что с 26 апреля по 15 мая Юпитер будет располагаться в терме Сатурна. И это поможет в денежном плане Водолеям, Весам и Козерогам.

«Это время, когда усилия могут не дать быстрого финансового результата, в этот период надо закладывать долгосрочные проекты. Например, строительство, которое принесет в будущем хорошую отдачу», - заявила она.

При этом Володина уточнила, что не нужно опасаться трудностей, ведь в конечном итоге все равно все будет хорошо.

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