Володина назвала опасную дату весны 2023 года

Бывшая ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина предупредила, что 20 апреля 2023 года состоится очередное солнечное затмение. А это значит, в этот период надо быть очень аккуратными.

«Я не советую идти на рискованные шаги. И все финансовые планы лучше сверять с личным гороскопом, чтобы убедиться, что это не навредит», - заявила она.

Володина добавила, что активность нужно проявлять в оправданном количестве, иначе можно нажить себе много проблем.

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