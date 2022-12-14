С 5 по 25 апреля! Володина назвала главных счастливчиков, которые озолотятся

Василиса Володина представила свой финансовый гороскоп на 2023 год. По ее словам, с 5 по 25 апреля Юпитер будет находиться в терме Марса, а это значит, что наступает очень удачное время для Овнов, Скорпионов, Козерогов и Львов.

«Это будет время активных проектов - все, что касается дерзости и смелости. Но я не советую идти на серьезные риски в этот период, потому что 20 апреля состоится солнечное затмение. И надо быть аккуратными», - заявила она.

То есть проявлять активную смелость, по словам астролога, надо в умеренном количестве.

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