«Можно доить!»: на чем озолотятся Близнецы и Раки в 2023 году - главный совет Володиной

Астролог Василиса Володина дала советы, как разным знакам зодиака заработать деньги в 2023 году. Близнецам, по ее словам, помогут друзья.

«Мы, конечно, друзей никогда не рассматриваем как тех людей, которых можно доить. Но обратите внимание на те финансовые предложения, которые сделают вам близкие», - заявила она.

А у Раков, по словам Володиной, Юпитер будет проходить по символическую десятому дому. И представителям этого созвездия в первой половине 2023 года важно показать, что они самые умные на своей работе.

«И за это вам заплатят звонкой монетой. А если на прежней работе вам платят мало, то сейчас появились шансы найти новую», - добавила Володина.

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