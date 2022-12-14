Володина назвала знак зодиака, который окажется в денежной кабале в 2023 году

Астролог Василиса Володина считает, что Тельцы в 2023 году окажутся в сложной ситуации в финансовом плане. Приносящий блага Юпитер, по ее словам, находится в 12-м символическом доме. А это значит, что способы заработков в 2023 году будут неочевидными.

«Чтобы найти решения заработать - нужно будет потрудиться. А деньги принесет все то, что связано с секретностью», - заявила она.

То есть главный совет Володиной - не болтать налево и направо о подробностях своей профессии.

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