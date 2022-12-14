При деньгах и с любимыми! Три знака зодиака - баловня судьбы, поцелованные Вселенной в 2023 году

Астролог Людмила Митрохина дала прогноз на 2023 год, составив гороскоп для всех знаков зодиака. Три баловня судьбы среди представителей зодиакального круга сумеют задобрить символ года - Водяного Кролика (Кота). Вселенная будет им благоволить. Главное - не упустить удачу и прислушаться к себе.
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Финансовая удача в 2023 году будет на стороне Козерогов. Так, Водяной Кролик принесет рожденным под этим созвездием хорошую прибыль, которую с чистой совестью можно потратить на себя. В отличие от других знаков зодиака, Козерогам копить и откладывать не обязательно. Они полны идей, которые позволят заработать еще больше.
«В опасности окажутся свободные представители этого знака: они могут стать жертвой безответной любви. Старайтесь держать чувства под контролем, особенно во второй половине года», - добавила астролог.
Год обещает стать прибыльным и для Водолеев. При этом рожденным под этим созвездием придется бороться с соблазном спустить выручку на удовольствия.
В любовных отношениях 2023 год будет очень страстным. Все Водолеи захотят еще раз завоевать свою любовь, и неважно, что скоро отмечать золотой юбилей со дня свадьбы. Им будет необходимо каждый день показывать свои чувства. Свободные Водолеи наконец-то обретут истинное счастье.
Для Весов успешной станет весна. Так, после апреля доход этого знака зодиака стремительно пойдет вверх. Им важно не спустить все деньги сразу. Лучше всего будет купить недвижимость или вложиться в инвестиции.
«Весы и в любовных делах будут максимально решительны, не исключены свадьба или развод, все зависит от ваших потребностей. В 2023 году Весам стоит взять всю инициативу в свои руки, только так есть надежда на счастье. Если решитесь на новые романы, то проследите, чтобы человек был достойный, иначе потратите энергию в пустоту», - заверила астролог.
По материалам 7days