При деньгах и с любимыми! Три знака зодиака — баловни судьбы, поцелованные Вселенной в 2023 году

Астролог Людмила Митрохина дала прогноз на 2023 год, составив гороскоп для всех знаков зодиака. Три баловня судьбы среди представителей зодиакального круга сумеют задобрить символ года — Водяного Кролика (Кота). Вселенная будет им благоволить. Главное — не упустить удачу и прислушаться к себе.

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Финансовая удача в 2023 году будет на стороне Козерогов. Так, Водяной Кролик принесет рожденным под этим созвездием хорошую прибыль, которую с чистой совестью можно потратить на себя. В отличие от других знаков зодиака, Козерогам копить и откладывать не обязательно. Они полны идей, которые позволят заработать еще больше.

«В опасности окажутся свободные представители этого знака: они могут стать жертвой безответной любви. Старайтесь держать чувства под контролем, особенно во второй половине года», — добавила астролог.

Год обещает стать прибыльным и для Водолеев. При этом рожденным под этим созвездием придется бороться с соблазном спустить выручку на удовольствия.

В любовных отношениях 2023 год будет очень страстным. Все Водолеи захотят еще раз завоевать свою любовь, и неважно, что скоро отмечать золотой юбилей со дня свадьбы. Им будет необходимо каждый день показывать свои чувства. Свободные Водолеи наконец-то обретут истинное счастье.