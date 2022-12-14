Кролик щедро одарит! Какую уникальную возможность получат Скорпионы в 2023 году

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на 2023 год. Скорпионы в год Водяного Кролика будут заняты поиском баланса. Рожденным под этим созвездием надо прийти в гармонию с самим собой и быть готовым к любым поворотам судьбы.

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