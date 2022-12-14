Покупка квартир, свадьбы и разводы! Гороскоп Весов в год Кролика

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на 2023 год. Для Весов год Водяного Кролика обещать быть активным. Рожденным под этим созвездием придется заключать сделки, подписывать важные документы и даже выступать в роли консультантов.

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