Покупка квартир, свадьбы и разводы! Гороскоп Весов в год Кролика

Что ждет Весов в год Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Им год Водяного Кролика принесет много сюрпризов.

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом для всех знаков зодиака на 2023 год. Для Весов год Водяного Кролика обещать быть активным. Рожденным под этим созвездием придется заключать сделки, подписывать важные документы и даже выступать в роли консультантов.

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После апреля доход Весов стремительно пойдет вверх. Им стоит проявить бережливость. Однако многие могут потратить все сразу. Вложения в недвижимость и инвестиции окажутся весьма успешными.

«Весы и в любовных делах будут максимально решительны, не исключены свадьба или развод, все зависит от ваших потребностей», - добавила астролог.

По материалам 7days

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