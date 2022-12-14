Ваше время пришло! Володина назвала знак зодиака, который до 16 мая сорвет денежный куш

Популярный астролог Василиса Володина заявила, что если вы родились под знаком Овна, то до 16 мая 2023 года Юпитер будет блуждать по вашему первому символическому дому. А это означает, что в этот период представители созвездия должны проявить себя. Это время возможностей.

«Если вы проявите себя как уникального представителя своей профессии, то это позволит вам заработать много денег. Важно также красиво себя представить и красноречиво говорить», - заявила она.